انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی تبدیل، نوٹیفکیشن جاری

کراچی:
صوبے کے تعلیمی بورڈز کی کنٹرولنگ اتھارٹی وزیر اعلیٰ سندھ نے کئی دہائیوں بعد ایجوکیشن بورڈ آف گورنرز (بی او جی) کو تبدیل کرنے کا آغاز کردیا اور اعلی ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے بورڈ آف گورنرز کو تبدیل کردیا ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہوگیا ہے۔
محکمہ یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے سیکریٹری عباس بلوچ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق اب سوائے ایک کے تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمینز کو انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی سے فارغ کردیا گیا صرف آئندہ 2 برس کے لیے میرپور خاص بورڈ کے چیئرمین کرنل (ر) علمدار رضا انٹر بورڈ کی بی او جی کے رکن ہوں گے، اس سے قبل ہر بورڈ کا چیئرمین دوسرے تمام تعلیمی بورڈز کا رکن ہوتا تھا۔
علاوہ ازیں نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعلیٰ کی جانب سے دیگر نامزدگیاں بھی دو سال کے لیے کی گئی ہیں اور پرنسپل یا ہیڈ آف کالج کی نشست پر پروفیسر صائمہ فہیم رکن ہوں گی۔
ذرائع کے مطابق مذکورہ پرنسپل کا تعلق ہائر سیکنڈری اسکول سے ہے جبکہ اس سے قبل کالج پرنسپلز اس کا رکن ہوتا تھا تاہم کراچی کے 150 سے زائد سرکاری کالجوں کے پرنسپلز میں سے کسی کو بھی اس نشست پر رکنیت نہیں دی گئی ہے۔
ادھر ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے طور پر این ای ڈی یونیورسٹی کے ڈائریکٹر آئی ٹی اسد العارفین کی نامزدگی کی گئی ہے، سول سوسائٹی کے نمائندے کے طور پر شکیل احمد سابق کمشنر فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر)، وزیر کی جانب سے اپنی 2 نامزدگیوں کے طور پر رکن صوبائی اسمبلی خیر النسا اور مظہر علی صدیقی سابق ڈی جی(پی اینڈ ڈی) ایجوکیشن کو مقرر کیا گیا ہے۔
نئی بی او جی میں جامعہ کراچی سے کسی بھی پروفیسر کو شامل نہیں کیا گیا جبکہ اس سے قبل جامعہ کراچی سے بھی ایک پروفیسر بی او جی کا رکن ہوتا تھا۔