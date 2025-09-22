ای ٹیکسی اسکیم کا باقاعدہ پائلٹ پراجیکٹ شروع

پراجیکٹ کے تحت 1100 ای ٹیکسی گاڑیاں 5سال کی اقساط پر بے روزگار نوجوانوں لڑکیوں اور افراد کو دی جائیں گی

قیصر شیرازی September 22, 2025
اسمارٹ ٹرانسپورٹ پراجیکٹ کے تحت سستی سفری سہولیات اور خود روزگار کیلیے ای۔ٹیکسی اسکیم کا باقاعدہ پائلٹ پراجیکٹ شروع کر دیا ہے جس کے تحت 1100 ای ٹیکسی گاڑیاں 5سال کی اقساط پر بے روزگار نوجوانوں لڑکیوں اور افراد کو دی جائیں گی۔

پنجاب حکومت اس میں اپنی طرف سے مجموعی طور پر 3.5 ارب روپے سبسڈی دے گی، یہ گاڑیاں انفرادی طور پر یا کوئی بھی نجی کمپنی زیادہ تعداد میں بھی حاصل کر سکتی ہے۔

 اس سکیم کے لیے 5اکتوبر2025  تک لڑکیوں نوجوانوں خواتین ، مردوں  اور خواہشمند کمپنیوں سے درخواستیں مانگ لی گئی ہیں، یہ گاڑیاں شفاف قرعہ اندازی میں دی جائیں گی۔

 وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے بتایا کہ ای ٹیکسی اسکیم ایک بڑا پراجیکٹ ہے اس سے پنجاب بھر میں بے روزگاری ختم ہوگی، شہریوں کو سستی آرام دہ ٹیکسی سہولیات فراہم ہوں گی۔

 
