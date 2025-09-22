کراچی میں غیر قانونی ایکسچینج کیخلاف بڑی کارروائی، 70 لاکھ کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد

ملزم سے 15 لاکھ پاکستانی روپے اور 5 عدد موبائل فونز بھی تحویل میں لیے گئے ہیں، ترجمان ایف آئی اے

ویب ڈیسک September 22, 2025
کراچی:

ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان کے مطابق ملزم کی شناخت محمد اکبر کے نام سے ہوئی ہے جسے کراچی کے علاقے سہراب گوٹھ سے غیر ملکی کرنسی سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے دوران ملزم کے قبضے سے 70 لاکھ روپے مالیت کی ملکی و غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔

برآمد شدہ کرنسی میں 13 ہزار امریکی ڈالر، 8 ہزار سعودی ریال، 1556 یو اے ای درہم، 7 ہزار انڈونیشین روپیہ، ایک ہزار یمنی ریال، 318 عمانی ریال اور 305 چائینیز یوآن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 1,74,610 افغانی، یورو، عراقی دینار، ترکش لیرا اور 40 لاکھ ایرانی ریال بھی برآمد کیے گئے۔

ایف آئی اے کے مطابق ملزم سے 15 لاکھ پاکستانی روپے اور 5 عدد موبائل فونز بھی تحویل میں لیے گئے ہیں، ج بکہ کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ بھی ملا ہے۔ ملزم بغیر کسی لائسنس کے کرنسی ایکسچینج کا غیر قانونی کاروبار کر رہا تھا اور برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہ کر سکا۔ ملزم سے تفتیش شروع کردی گئی ہے۔
