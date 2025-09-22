کوئٹہ: دہرے قتل کیس میں گرفتار سردار شیرباز ساتکزئی کو ضمانت مل گئی

بلوچستان ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے

سردار حمید خان September 22, 2025
facebook whatsup

بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے ڈیگاری میں دہرے قتل کیس میں گرفتار سردار شیرباز ساتکزئی کو بلوچستان ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی۔

بلوچستان کے ضلع کوئٹہ کے علاقے ڈیگاری میں مرد اور خاتون کے بظاہر غیرت کے نام پر ہونے والے دہرے قتل کیس میں گرفتار ملزمان میں سے ایک قبائلی سردار شیر باز ساتکزئی کو بلوچستان ہائیکورٹ سے ضمانت مل گئی۔

عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے جس کے بعد وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے۔

سردار شیر باز ساتکزئی جو ساتکزئی قبیلے کے سردار ہیں، نے بلوچستان ہائیکورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کی تھی جس کی سماعت جسٹس اقبال کاسی کی عدالت میں ہوئی۔

ان کے وکیل نے بتایا کہ عدالت نے استغاثہ کے دلائل سننے کے بعد ضمانت کی اجازت دے دی ہے اور مچلکہ جمع کرانے کے فوراً بعد ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔

وکیل کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ انصاف کی فوری فراہمی کی ایک مثال ہے اور میرا موکل بری ہوگا۔

ڈیگاری کے علاقے سنجدی میں عید الاضحیٰ سے تین دن قبل ایک جرگے کے مبینہ حکم پر ایک شخص احسان اللہ اور خاتون بانو بی بی کو گولیوں سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔

مقتولہ بانو بی بی کو سات گولیاں ماری گئی تھیں جبکہ واقعہ کو کاروکاری قرار دیا گیا۔

اس قتل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں مقتولہ کی ماں گل جان نے قتل کو بلوچ روایات کے مطابق جائز قرار دیا اور سردار شیر باز کو بے گناہ قرار دیا تھا۔

پولیس نے واقعے کے بعد 14 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا، جن میں سردار شیر باز ساتکزئی مرکزی ملزم تھے جن پر جرگے میں قتل کا حکم دینے کا الزام تھا۔

ان کی گرفتاری کے بعد انسداد دہشت گردی عدالت نے متعدد بار ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی تھی جب کہ ایس سی آئی ڈبلیو نے چالان عدالت میں جمع کر دیا تھا۔

اسی کیس میں مقتولہ کی ماں گل بی بی کو بھی ضمانت مل چکی ہے جب کہ ایک بھائی فرار ہے۔

ڈیگاری قتل کیس نے صوبے بھر میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑا دی تھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت عوام نے اس کی شدید مذمت کی تھی۔

بلوچستان حکومت نے واقعے کا نوٹس لے کر ایف آئی آر درج کی تھی اور وزیراعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے بھی اس کی مذمت کی تھی۔

عدالت کے اس فیصلے سے ملزمان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب کہ متاثرین کے خاندان نے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، عدالت نے ضمانت کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

 Sep 22, 2025 12:56 PM |
کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

 Sep 22, 2025 12:28 PM |
دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

 Sep 22, 2025 11:50 AM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

مون سون کے آخری اسپیل سے نگر پار رن آف کچھ میں زندگی لوٹ آئی

Express News

انٹر بورڈ کراچی کی بی او جی تبدیل، نوٹیفکیشن جاری

Express News

مغوی اسسٹنٹ کمشنر زیارت اور بیٹے کو اغوا کاروں نے قتل کردیا

Express News

صدر مملکت چین کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی امریکا روانگی کا شیڈول تبدیل

Express News

جس طرح دشمن کے 6جہاز گرائے اسی طرح ملک سے غربت کا خاتمہ بھی کر  کے دکھائیں گے، وزیراعظم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو