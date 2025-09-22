حوالہ ہندی میں ملوث ملزم گرفتار، 21 ہزار امریکی ڈالر سمیت لاکھوں مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد

ملزم کی شناخت محمد اکبرکے نام سے ہوئی، جس کی رنگے ہاتھوں گرفتاری سہراب گوٹھ  سے عمل میں لائی گئی، ایف آئی اے

آفتاب خان September 22, 2025
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے )اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران غیرقانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کوگرفتارکرلیا جس کے قبضے سے 21 ہزار امریکی ڈالر برآمد ہوئے ہیں۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق اسٹیٹ بینک سرکل کراچی نے کارروائی کے دوران غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث ملزم کوگرفتارکیا۔

ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ملزم کی شناخت محمد اکبرکے نام سے ہوئی، جس کی رنگے ہاتھوں گرفتاری سہراب گوٹھ  سے عمل میں لائی گئی۔

ترجمان ایف آئی اے کےمطابق گرفتارملزم کے قبضے سے 70 لاکھ روپے مالیت کی ملکی وغیرملکی کرنسی برآمد ہوئی، برآمد ہونے والی کرنسی میں 13000 امریکی ڈالر، 8000 سعودی ریال، 1556 یو اے ای درہم،7000 انڈونیشین روپیہ، 1000 یمنی ریال، 318 عمانی ریال، 305 چائینیز یوآن شامل ہیں.

اس کے علاوہ برآمد شدہ کرنسی میں 174610 افغانی، یورو،عراقی دینار،ترکش لیرا اور 40 لاکھ ایرانی ریال بھی شامل ہیں،ملزم سے15لاکھ روپے پاکستانی کے علاوہ 5 موبائل فونزبھی شامل ہیں۔

ملزم سے کرنسی ایکسچینج سے متعلق ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے جبکہ گرفتارملزم بغیرلائسنس کرنسی ایکسچینج کا کارروبارکررہا تھا، گرفتاری کے بعد قانونی کارروائی اور تفتیش کا آغاز کردیا گیا ہے۔
