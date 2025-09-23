چینی سائنس دانوں کا کارنامہ: اب کھڑکیاں بھی بجلی بنائیں گی!

یہ دریافت عالمی سطح پر شفاف توانائی کی منتقلی کی رفتار میں تیزی لا سکتی ہے

ویب ڈیسک September 23, 2025
facebook whatsup

چین کے سائنسدانوں نے ایک ایسی شفاف کوٹنگ تیار کی ہے جو عام شیشے کی کھڑکیوں کو بجلی بنانے والے شمسی پینلز میں تبدیل کر سکتی ہے۔

نینجنگ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والی سائنس دانوں کی ٹیم کے مطابق یہ دریافت عالمی سطح پر شفاف توانائی کی منتقلی کی رفتار میں تیزی لا سکتی ہے۔

یہ نئی ٹیکنالوجی Diffractive-type Solar Concentrator (CUSC) پر مبنی ہے۔ اس شفاف کوٹنگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سورج کی روشنی کو شیشے کے اندر جذب کرنے کے بجائے کناروں پر مرکوز کرتی ہے، جہاں یہ توانائی میں تبدیل ہوتی ہے۔

اس شفاف کوٹنگ کو موجودہ کھڑکیوں کی ساخت بدلے بغیر ان پر لگایا جا سکتا ہے۔

تحقیقاتی ٹیم کے رہنما اور آپٹیکل انجینئر وی ہُو کا کہنا تھا کہ CUSC ڈیزائن سولر ٹیکنالوجی کو تعمیرات میں خوبصورتی نقصان پہنچائے بغیر شامل کرنے کی جانب ایک قدم ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

 Sep 22, 2025 10:55 PM |
غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

 Sep 22, 2025 09:37 PM |
جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

 Sep 22, 2025 08:06 PM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

سپارکو آئندہ ماہ جدید ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ کرے گا

Express News

جیورجیا میں 18 لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

Express News

امریکا میں ہر سال جنگلاتی آگ کیوجہ سے کتنے اموات ہوتی ہیں؟ ہوشربا اعداد و شمار

Express News

رواں سال کا دوسرا سورج گرہن کل رات ہوگا

Express News

ترکیے میں پتھر کے زمانے کے 138 قدیم اوزار دریافت

Express News

آکسفورڈ یونیورسٹی نے طلبا کو چیٹ جی پی ٹی تک مفت رسائی دیدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو