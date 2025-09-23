71 سالہ بھارتی خاتون کا کارنامہ؛ 13 ہزار فٹ کی بلندی سے اسکائے ڈائیونگ

بھارتی ریاست کیرالہ کی 71 سالہ خاتون لیلا جوز نے 13 ہزار فٹ کی بلندی پر اسکائے ڈائیونگ کرکے سب کو حیران کر دیا۔ ان کا یہ کارنامہ ویڈیو کی صورت میں سامنے آیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔
لیلا جوز کیرالہ کی سب سے معمر خاتون قرار دی جا رہی ہیں جنہوں نے اسکائے ڈائیونگ کا شوق پورا کیا۔
لیلا جوز نے بتایا کہ ان کا یہ شوق بچپن سے پروان چڑھا، جب وہ اپنے آبائی شہر کے اوپر سے گزرتے ہوائی جہازوں کو دیکھتی تھیں۔ جب انہوں نے اپنے خواب کا ذکر دوستوں سے کیا تو سب ہنسنے لگے، لیکن انہوں نے اپنے جذبے کو مرنے نہیں دیا اور برسوں بعد اسے حقیقت بنا دکھایا۔
رپورٹ کے مطابق لیلا جوز نے اپنا یہ خواب گزشتہ ماہ دبئی میں پورا کیا، جہاں وہ اپنے بیٹے سے ملنے گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب بیٹے سے اسکائے ڈائیونگ کی خواہش ظاہر کی تو پہلے تو وہ سمجھا کہ ماں مذاق کر رہی ہیں، لیکن پھر ان کی سنجیدگی دیکھ کر دبئی اسکائے ڈائیونگ ٹیم سے فوری رابطہ کیا۔
لیلا جوز کے مطابق جب وہ اسکائے ڈائیونگ ٹیم کے سامنے پیش ہوئیں تو وہ بھی ان کی عمر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تاہم خاتون نے اپنے عزم اور ہمت سے یہ مہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔