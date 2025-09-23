اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں ایک دھواں دھار تقریر کی وہیں ان کے چٹکلوں نے بھی سب کو ہنسنے پر مجبور کردیا۔
عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا آغاز ایک ٹیکنیکل خرابی کے ساتھ ہوا جس نے ایک دلچسپ تنقید اور مزاحیہ جملوں کو جنم دیا۔
تقریر کے آغاز میں ہی امریکی صدر ٹرمپ نے محسوس کیا کہ پرومپٹر کام نہیں کر رہا۔ تقریباً پندرہ سیکنڈ انتظار کے بعد انہوں نے اپنی خاموشی پر خود کہا کہ کیوں کہ پرومپٹر کام نہیں کر رہا تھا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا کہ جو بھی اس آلے کو چلانے والا ہے، وہ بہت بڑے مسئلے میں ہے۔
جس پر اقوام متحدہ کے کمرۂ اجلاس میں ایک نہایت سنجیدہ تقریب میں شریک عالمی رہنما اور سفارت کار ہنس پڑے۔
مزید پڑھیں : حماس ایک یا دو نہیں، تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو ایک ساتھ اور فوری رہا کرے؛ ٹرمپ
صدر ٹرمپ نے یہ نشاندہی بھی کی کہ اقوام متحدہ کی عمارت کا ایک escalator اچانک چلنا بند ہوگیا تھا۔ جس کی وجہ سے وہ اور فرسٹ لیڈی ملانیا ٹرمپ کو تھوڑا مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔
یہ بھی پڑھیں : بے قابو اسرائیل خطے کے امن کیلیے خطرہ بن گیا، مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا؛ ترک صدر
ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسکیلیٹر اور پرومپٹر ان خرابیوں کو جواز بنا کر اقوام متحدہ کو ہلکے پھلکے انداز میں تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔
انھوں نے کہا کہ مجھے بس ایک خراب escalator اور خراب teleprompter ملا ہے لیکن بغیر پرومپٹر کے بات کرنا اچھا ہے کیونکہ اب میں آپ سے دل سے بات کرسکتا ہوں۔
یہ بھی پڑھیں : غزہ میں قتل و غارت کی تمام حدیں پار ہوگئیں؛ سربراہ اقوام متحدہ کا افتتاحی خطاب
اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ جو کنسٹرکشن بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ اقوام متحدہ کی عمارت مجھ تعمیر کروائی جاتی تو کہیں زیادہ بہتر ہوتی اور اس میں یہ مسائل نہ آتے۔
جس پر ایک بار پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے شرکا ہنس پڑے۔