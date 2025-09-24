دوسرا چیف آف نیول اسٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا آج سے شروع ہوگا

پاکستان سمیت 8 ممالک کے 39 مرد اور خواتین حصہ لیں گے

اسٹاف رپورٹر September 24, 2025
دوسرے چیف آف نیول اسٹاف انٹرنیشنل سیلنگ ریگاٹا  کے مقابلے آج سے بحیرہ عرب میں شروع ہورہے ہیں۔ پاکستان سمیت 8 ممالک کے 39 مرد اور خواتین سیلرز تین کیٹیگریزآئی ایل سی 7، آئی ایل سی 6 اور آر ایس ایکس ونڈ سرفنگ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔

پاکستان نیوی کے تحت  پاکستان سلیکنگ فیڈریشن کے تعاون سے 27 ستمبر تک کھلے سمندر میں جاری رہنے والے ان مقابلوں میں میزبان  پاکستان، ملائیشیا، ایران، روس، سری لنکا، تھائی لینڈ، مصر اور ترکیہ شریک ہوں گے۔

قبل ازیں منگل کوریگاٹا کی افتتاحی تقریب پاکستان نیول اکیڈمی پرمنعقد ہوئی۔اس موقعہ پرپرچم کشائی اور مارچ پاسٹ  ہوا۔

دوسری جانب میڈیا بریفنگ میں قومی سیلنگ فیڈریشن کے سیکریٹری وکمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے ریگاٹا کے حوالے سے تفصیلات بیان کیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ریگاٹا کے انعقاد سے شریک ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا جبکہ خطہ کی موجودہ صورتحال میں ہونے والے بین القوامی مقابلوں سے ہماری سمندری حدود پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو واضح پیغام جائے گا۔
