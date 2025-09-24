راولپنڈی، اغوا ہونے والی بچی چند گھنٹوں میں بحفاظت بازیاب، والدین سے ملا دی گئی

پولیس کی موجودگی اور سخت چیکنگ کے باعث ملزم بچی کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا

September 24, 2025
راولپنڈی:

راولپنڈی میں اسپتال کے قریب سے اغوا کی جانے والی کمسن بچی کو پولیس نے فوری اور مؤثر کارروائی کے بعد بحفاظت بازیاب کرا کے والدین کے سپرد کر دیا۔

والدین نے راولپنڈی پولیس خصوصاً سی پی او سید خالد ہمدانی کا بروقت اقدام پر شکریہ ادا کیا ہے۔

واقعہ کی اطلاع ملنے پر سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف بچی کی فوری بازیابی بلکہ ملزم کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کیے۔

 ان کی ہدایت پر بچی کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں جنہوں نے شہر کی تمام داخلی و خارجی شاہراہوں پر سنیپ چیکنگ اور مانیٹرنگ کا عمل شروع کیا۔

سیف سٹی پراجیکٹ کے تحت سینکڑوں سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، جس کے نتیجے میں پولیس کی موجودگی اور سخت چیکنگ کے باعث ملزم بچی کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔

پولیس نے بچی کو اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر والدین سے ملا دیا ہے جبکہ ملزم کی تلاش کا عمل جاری ہے اور جلد گرفتاری کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔

اس موقع پر سی پی او سید خالد ہمدانی نے کہا کہ بچے ہم سب کے سانجھے ہیں، معصوم بچوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔

انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، اجنبی افراد پر بھروسہ نہ کریں اور بچوں کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔


