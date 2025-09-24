ایف بی آر ود ہولڈنگ ٹیکس کو زیادتی قرار دینے کا فیصلہ چیلنج کرے گا

اسلام آباد:
اسلامی نظریاتی کونسل نے بینک سے رقم نکالنے یا منتقلی کرنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی وصولی کو غلط قرار دیا ہے جس پر ایف بی آر نے کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بینک سے اپنی ہی رقم نکالنے پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیرشرعی اور زیادتی قرار دیا گیا۔
اس حوالے سے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ ایف بی آر اس فیصلے کو دیکھے گا اور جائزہ لے کر کوئی بات کی جاسکے گی۔
دوسری جانب ذرائع نے بتایا ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ود ہولڈنگ ٹیکس کو غیر شرعی قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے ایف بی آر کو کونسل کی اس رائے سے اختلاف ہے جس میں ودہولڈنگ ٹیکس کو زیادتی کے مترادف قراردیا گیا ہے۔