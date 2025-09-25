ڈی جی ایف آئی اے کی خصوصی ہدایات پر جامع اصلاحات اور تنظیمِ نو کا عمل تیزی سے جاری

ترجمان ایف آئی اے نے کہا کہ ایف آئی اے کے آپریشنل ڈھانچے کو 3 ریجن میں تقسیم کر دیا گیا

ویب ڈیسک September 25, 2025
ڈی جی ایف آئی اے رفعت مختار راجہ کی خصوصی ہدایات پر ایف آئی اے  میں جامع اصلاحات اور تنظیمِ نو کا عمل تیزی سے جاری ہے۔

ترجمان ایف آئی اے نے کہا کہ ایف آئی اے کے آپریشنل ڈھانچے کو 3 ریجن میں تقسیم کر دیا گیا، ایڈیشنل ڈی جی کی سربراہی میں نارتھ، سینٹرل اور ساؤتھ ریجن قائم کر دیے گئے۔

اس سے قبل ایف آئی اے میں نارتھ اور ساؤتھ ریجن قائم تھے، نارتھ ریجن میں اسلام آباد، گلگت بلتستان، پشاور اور کوہاٹ زون شامل ہونگے۔

سینٹرل ریجن میں لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان زون شامل ہونگے، ساوتھ ریجن میں کراچی، حیدر آباد، سکھر اور بلوچستان زون شامل ہونگے۔

ایف آئی اے میں 2 نئے زونز بھی قائم کر دیئے گئے، نئے زونز گلگت بلتستان زون اور  سکھر زون کے نام سے قائم کئے گئے،  گلگت بلتستان زون کا زونل آفس گلگت میں قائم کیا جائے گا۔

اس سے قبل گلگت اور اسکردو سرکلز اسلام آباد زون میں شامل تھے، جبکہ سکھر زون کا زونل آفس سکھر میں قائم کیا جائے گا، آپریشنل ڈھانچے میں اصلاحات کا مقصد ادارے کی مجموعی کارکردگی اور پبلک سروس ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
