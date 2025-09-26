بی جے پی کی کٹھ پتلی مودی سرکار میں ایک بار پھر مسلمانوں کے قتل کا بازار گرم

ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی کٹھ پتلی مودی سرکار میں ایک بار پھر مسلمانوں کی قتل و غارت کا بازار گرم ہوگیا۔
بھارت میں ہندو مسلم فسادات نریندر مودی کی سفاکیت کا ایک اور سیاہ باب بن چکے ہیں۔ بھارتی وزیراعظم کی سفاک سیاست اور ہندوتو ایجنڈے نے بھارت کو فاشزم کی تجربہ گاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔
انتہا پسند مودی کی ایما پر چلنے والی نام نہاد جمہوریت میں ایک بار پھر ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے ہیں اور حالیہ مذہبی تنازعات پرکانپور سے پھیلنے والی آگ نے پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
مسلمانوں کے خون کی پیاسی مودی حکومت نے 4 ستمبر کو کانپور میں "گجرات ٹو" دہرانے کی کوشش کی ہے۔
بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کے مطابق تنازع کے بعد گجرات سمیت کئی ریاستوں میں پرتشدد جھڑپوں میں کئی معصوم مسلمان زخمی ہوئے ہیں۔ جب کہ پولیس نے بھی روایتی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتر پردیش کے متعدد اضلاع میں مسلمان مظاہرین کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔
بھارت میں اظہارِ رائے اور مذہبی آزادی اب صرف ہندوتوا نظریے کی تابع بن چکی ہے۔