سلمان خان کے شو بگ باس 19 کو قانونی دھچکا: دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس

کاپی رائٹ لائسنسنگ فرم نے شو کے پروڈیوسرز کو دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا قانونی نوٹس جاری کیا ہے

ویب ڈیسک September 26, 2025
بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے مشہور ریئلٹی شو ’بگ باس 19‘ کو ایک نئی قانونی پریشانی کا سامنا ہے۔ فوٹو گرافک پرفارمنس لمیٹڈ (پی پی ایل) نامی کاپی رائٹ لائسنسنگ فرم نے شو کے پروڈیوسرز کو دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا قانونی نوٹس جاری کیا ہے۔

کمپنی کا الزام ہے کہ ’بگ باس 19‘ کے پروڈیوسرز نے ’چکنی چمیلی‘ اور ’دھت تیری کی‘ سمیت کئی بالی ووڈ گانے شو میں استعمال کرنے سے پہلے ضروری پبلک پرفارمنس لائسنس حاصل نہیں کیا۔ پی پی ایل نے 19 ستمبر کو جاری کردہ نوٹس میں اینڈیمول شائن انڈیا، ڈائریکٹرز تھامس گوسیٹ، نکولس چزارین، اور دیپک دھر کو نشانہ بنایا ہے۔

یہ قانونی نوٹس اس وقت موصول ہوا ہے جب شو اپنے عروج پر ہے، جس میں اشنور کور، ذیشان قادری، تانیا متل، آویز دربار سمیت کئی مشہور شخصیات حصہ لے رہی ہیں۔ پی پی ایل نہ صرف لائسنس فیس کی ادائیگی بلکہ دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا بھی مطالبہ کر رہی ہے۔

یہ معاملہ انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کاپی رائٹ قوانین کی پاسداری کو لے کر اہم بحث چھیڑ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ واقعہ دیگر ٹی وی پروڈکشنز کے لیے بھی ایک انتباه کا کام کرے گا کہ وہ میوزک کے استعمال سے قبل تمام قانونی تقاضوں کو پورا کریں۔

سلمان خان کی میزبانی میں چلنے والا یہ شو اس وقت اپنے 19ویں سیزن میں ہے اور اسے بھارت کے مقبول ترین ریئلٹی شوز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پروڈیوسرز اس قانونی چیلنج کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اور کیا یہ معاملہ شو کے شیڈول پر اثرانداز ہوگا۔
 
