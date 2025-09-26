محسن نقوی نے ایک بار پھر رونالڈو کی ویڈیو شئیر کردی

پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے ایک بارپھر رونالڈو کی ویڈیو شئیر کردی جس میں جہاز گرانے کا اشارہ کیا گیا ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے لیجںڈ فٹبالر رونالڈو کی ایک ویڈیو آج دوسری بار شیئر کی ہے، قبل ازیں انہوں نے ویڈیو گزشتہ روز بھی شیئر کی تھی۔
ویڈیو میں رونالڈو ہاتھ سے جہاز اڑنے اور گرنے کا اشارہ کررہے ہیں۔ اس ویڈیو کے شیئر ہونے کے بعد بھارت میں طوفان کھڑا ہوگیا ہے۔
pic.twitter.com/VkE6KKPxs7
— Mohsin Naqvi (@MohsinnaqviC42) September 26, 2025
ذرائع کے مطابق محسن نقوی امریکا کا دورہ مختصر کرکے آج دبئی کے لیے روانہ ہوں گے۔