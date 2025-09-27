ظلم کا شکار ہونے والی اونٹی ’’چاندنی‘‘ کا آپریشن، رپورٹ وزیراعلیٰ سندھ کو پیش

بااثر وڈیرے نے اونٹی کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی ٹانگ توڑ دی تھی

ویب ڈیسک September 27, 2025
facebook whatsup

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو زخمی اونٹنی ’’چاندنی‘‘ کی میڈیکل رپورٹ موصول ہوگئی ہے۔ یہ رپورٹ سیکریٹری لائیو اسٹاک کاظم جتوئی کی جانب سے ارسال کی گئی، جس میں اونٹنی کی صحت کی تفصیلات شامل ہیں۔

رپورٹ کے مطابق چاندنی کا کامیاب آپریشن مکمل ہوگیا ہے۔ آپریشن کے دوران جبڑے کی ہڈی کو درست کیا گیا جبکہ پچھلی دائیں ٹانگ کاٹنی پڑی۔ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ تین گھنٹے طویل سرجری خون بہے بغیر مکمل کی۔ سرجری ڈاکٹر جاوید کھوسو، ڈاکٹر ذوالفقار اوٹھو اور ڈاکٹر علی گوپان نے انجام دی۔

یہ خبر بھی پڑھیے: بااثر وڈیرے نے اپنے کھیت میں پانی پینے پر اونٹنی کی ٹانگ توڑ دی؛ وزیراعلیٰ سندھ کا نوٹس

سیکریٹری لائیو اسٹاک نے وزیراعلیٰ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چاندنی اب خطرے سے باہر ہے اور ہوش میں آچکی ہے۔ دو روز میں وہ خوراک لینے کے قابل ہوجائے گی جبکہ تین سے پانچ ہفتوں میں مکمل طور پر کھانے کے قابل ہوگی۔ فی الحال میڈیکل ٹیم کی توجہ اس کی صحت یابی اور نگرانی پر مرکوز ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے ہدایت دی ہے کہ اونٹنی کا بہترین علاج جاری رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخم مندمل ہونے کے بعد چاندنی کو مصنوعی ٹانگ لگانے کے لیے ماہرین کی مدد حاصل کی جائے۔

یاد رہے کہ سکھر کے علاقے روہڑی میں بااثر وڈیرے نے اپنے کھیت میں گھس کر پانی پینے والی اونٹی کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اس کی ٹانگ توڑ دی تھی۔

اونٹنی مالک کے مطابق وڈیرے نے غصے میں اونٹنی کو ٹریکٹر سے باندھ کر گھسیٹا اور منہ پر ڈنڈے بھی مارے تھے۔ واقعے کی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اونٹنی کے علاج کی ہدایت کی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایشیا کپ پر دلجیت کا اعتراض؛ عدنان سمیع بھی بول اٹھے

ایشیا کپ پر دلجیت کا اعتراض؛ عدنان سمیع بھی بول اٹھے

 Sep 27, 2025 01:14 PM |
عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم

عامر خان کی گرل فرینڈ گوری سپراٹ پاپارازی پر برہم

 Sep 27, 2025 12:43 PM |
دلجیت دوسانجھ کا ایشیا کپ کے حوالے سے بھارتی حکومت کے دوغلے پن پر گہرا طنز

دلجیت دوسانجھ کا ایشیا کپ کے حوالے سے بھارتی حکومت کے دوغلے پن پر گہرا طنز

 Sep 27, 2025 11:42 AM |

رائے

پرانے دوست!

پرانے دوست!

Sep 27, 2025 02:12 AM |
معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

معیشت پر سیلاب کے اثرا ت اور جائزہ مشن

Sep 27, 2025 02:07 AM |
غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

غزہ میں کرنسی بھی مر گئی ہے

Sep 27, 2025 02:05 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی اے نے وائی فائی 7 کیلئے 6 گیگا ہرٹز بینڈ کی منظوری دے دی

Express News

نوشکی، پولیس کی تلاشی کے دوران گرینیڈ حملہ، شہری شہید، 5 اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی

Express News

غزہ میں قتل عام روکنے اور سیکیورٹی کیلئے کوئی بھی کردار ادا کرنے پر خوشی ہوگی، وزیراعظم

Express News

پنجاب میں اسموگ کے تدارک کیلئے جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کی تیاری

Express News

کیمبرج نے پہلی بار پاکستانی طلبہ کے لیے آنسر اسکرپٹ دکھانے کا سلسلہ شروع کردیا 

Express News

پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کو کتنے ارب کا پیکج دے گی؟پلان تیار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو