پاکستان کی چاول کی صنعت قومی معیشت میں کلیدی کردار کی حامل ہے، یوسف رضا گیلانی

چیئرمین سینیٹ کا لاہور میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 17ویں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب

ویب ڈیسک September 29, 2025
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان کی چاول کی صنعت قومی معیشت میں کلیدی کردار کی حامل ہے۔

لاہور میں رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 17ویں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں اور برآمد کنندگان خصوصا چاول کی کاشت اور تجارت سے وابستہ افراد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔

چیئرمین سینیٹ نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں جدید کاشتکاری کے طریقوں، تحقیق پر زیادہ سرمایہ کاری اور موسمیاتی اثرات سے محفوظ اقسام کی ترقی کے ذریعے پاکستانی چاول کی عالمی ساکھ برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔
