پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کے ٹکٹس آج سے فروخت کیلئے دستیاب ہوں گے۔
تفصیلات کے مطابق آن لائن ٹکٹس آج شام 5 بجے سے پی سی بی کی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گی۔
لاہور اور راولپنڈی ٹیسٹ میچز کے لیے جنرل، فرسٹ کلاس، پریمیئم اور وی آئی پی انکلوژرز میں فری داخلہ ہوگا۔
لاہور اور راولپنڈی ٹیسٹ کے فزیکل ٹکٹس آٹھ اکتوبر سے ٹی سی ایس ایکسپریس مراکز پر ملیں گے۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل اور ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے ٹکٹس 16 اکتوبر سے دستیاب ہوں گے۔ ایک شناختی کارڈ پر پانچ ٹکٹس خریدی جا سکیں گی۔
ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز کیلئے کم از کم ٹکٹ 400 روپے میں دستیاب ہوگا۔
فیصل آباد میں تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز 4، 6 اور 8 نومبر کو ہوں گے۔
فیصل آباد میں جنرل انکلوژر کے ٹکٹس 400 روپے سے شروع ہوں گے جبکہ وی آئی پی ٹکٹس تین ہزار روپے میں دستیاب ہوں گے۔