علی امین گنڈاپور کے استعفے کے بعد گورنر کے پی متحرک ہوگئے

اسلام آباد:
خیبرپختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا علی امین گنڈاپور کے عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد متحرک ہوگئے اور اسلام آباد میں دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سےملاقاتیں کی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، عوامی نیشنل پارٹی(اے این پی) کے سربراہ ایمل ولی خان اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ سابق وزیر اعلی کے پی آفتاب احمد خان شیرپاؤ سے ملاقاتیں کیں۔
فیصل کریم کنڈی نے ملاقات میں خیبرپختونخوا کی بدلتی سیاسی صورت حال اور سینیٹ کے ضمنی الیکشن پر تبادلہ خیال کیا اور اس موقع پر چترال اور ہری پور میں انتخابات کے امور کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
گورنر خیبرپختونخوا نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات میں ملکی اور صوبائی سیاسی صورت حال، وفاق اور صوبوں کے تعلقات سمیت مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا اور ملاقات میں موجودہ سیاسی منظرنامے، پارلیمانی تعاون کے فروغ اور قومی اتفاقِ رائے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
اس موقع پر خیبر پختونخوا کی سیاسی صورت حال پر بھی مشاورت کی گئی اور دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان صورت حال بھی زیر بحث رہی۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جمہوری نظام کے استحکام، پارلیمانی روایات کے فروغ اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی ناگزیر ہے۔