مودی سرکار کے زخم تازہ ہو گئے، ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرنے کا پھر ذکر کر دیا

پاک بھارت جنگ ممکنہ طور پر پوری دنیا کیلیے خطرہ بن سکتی تھی، امریکی صدر

ویب ڈیسک October 16, 2025
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک موقع پر ایٹمی جنگ چھڑنے والی تھی، جسے انہوں نے اپنی سفارتی کوششوں سے روکا۔

ٹرمپ نے بھارت کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے اور وزیراعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ آپ نے لاکھوں زندگیاں بچا لیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکے ہیں اور ان میں سے کئی جنگیں بظاہر معمولی اختلافات سے شروع ہونے جا رہی تھیں لیکن نتائج تباہ کن ہو سکتے تھے۔

ان کے بقول بھارت اور پاکستان جیسے جوہری طاقتوں کے درمیان ممکنہ جنگ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کے دوران بھارت پر بھی تنقید کی اور انکشاف کیا کہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔

ٹرمپ نے کہا کہ میں خوش نہیں تھا کہ بھارت روس سے تیل خرید رہا ہے مگر اب یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔

امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ کے حالات پر بھی گفتگو کی اور کہا کہ اگر حماس جنگ بندی کے معاہدے پر عمل نہ کرے تو اسے غیر مسلح کرنا ہوگا۔

ان کا کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے امریکی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، حماس کو ایران کی حمایت حاصل تھی لیکن اب اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھیں گے اور چین کے ساتھ جاری تجارتی جنگ کو امریکی مفادات کے مطابق منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ محکمہ انصاف نے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کیں۔

ان کا دعویٰ تھا کہ میرے بیٹے ایرک ٹرمپ کو بار بار تحقیقات کے لیے سمن کیا گیا اسپیکر نینسی پلوسی تو میرے بیٹے کو عمر قید کی سزا دینا چاہتی تھیں۔

ٹرمپ نے کہا کہ ٹیرف کے دفاع میں سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ امریکی سلامتی کے لیے نہایت اہم ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ 6 جنگوں کو صرف ٹیرف لگا کر روک چکے ہیں۔
