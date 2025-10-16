اے آئی ایپس سے متعلق رپورٹ میں دلچسپ انکشاف

700 صفحات کی ڈیجیٹل 2026 رپورٹ میں اے آئی پلیٹ فارم سے متعلق دلچسپ انکشاف کیا گیا

ویب ڈیسک October 16, 2025
ایک نئی تحقیق کے مطابق چیٹ جی پی ٹی، کلاوڈ اور گوگل جیمینائی جیسی اے آئی ایپس پر صارفین کی تعداد ایک ارب سے تجاوز کر گئی۔

ڈیجیٹل 2026 رپورٹ میں بتایا گیا کہ اے آئی تیزی کے ساتھ ابتدائی طور پر ٹیکنالوجی اپنانے والوں سے ماس مارکیٹ کی جانب پھیل رہا ہے۔

700 صفحات کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس رجحان کا رپل افیکٹ پورے انٹرنیٹ پر سامنے آیا اور لوگوں میں روایتی سرچ انجنز کے استعمال میں کمی دیکھی گئی۔

ڈیٹا اینلسٹ سائمن کیمپ کا کہنا تھا کہ اے آئی صارفین کو مختلف قسم کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی سہولت دے رہا ہے اور سرچ انجن کے مقابلے میں زیادہ بڑے پیمانے پر مدد فراہم کر رہا ہے۔
