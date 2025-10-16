اے آئی ایپس سے متعلق رپورٹ میں دلچسپ انکشاف

ایک نئی تحقیق کے مطابق چیٹ جی پی ٹی، کلاوڈ اور گوگل جیمینائی جیسی اے آئی ایپس پر صارفین کی تعداد ایک ارب سے تجاوز کر گئی۔
ڈیجیٹل 2026 رپورٹ میں بتایا گیا کہ اے آئی تیزی کے ساتھ ابتدائی طور پر ٹیکنالوجی اپنانے والوں سے ماس مارکیٹ کی جانب پھیل رہا ہے۔
700 صفحات کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس رجحان کا رپل افیکٹ پورے انٹرنیٹ پر سامنے آیا اور لوگوں میں روایتی سرچ انجنز کے استعمال میں کمی دیکھی گئی۔
ڈیٹا اینلسٹ سائمن کیمپ کا کہنا تھا کہ اے آئی صارفین کو مختلف قسم کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی سہولت دے رہا ہے اور سرچ انجن کے مقابلے میں زیادہ بڑے پیمانے پر مدد فراہم کر رہا ہے۔