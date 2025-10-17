تنظیمات اہل سنت نے شٹر ڈاؤن ہڑتال یا مظاہروں کی کال کی تردید کر دی

خطبات جمعہ میں سانحہ مریدکے کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی جائیں گی، ترجمان تنظیمات اہل سنت

بلال غوری October 17, 2025
لاہور:

تنظیمات اہل سنت نے آج پہیہ جام، شٹر ڈاؤن ہڑتال یا احتجاجی مظاہروں کی کال کی تردید کر دی۔

ترجمان تنظیمات اہل سنت محمد اکرم رضوی نے وضاحت دی کہ آج کسی قسم کی ہڑتال کی کال نہیں دی گئی بلکہ خطبات جمعہ میں سانحہ مریدکے کے خلاف قرارداد مذمت پاس کی جائیں گی۔

ترجمان نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہماری گزارش ہے کہ حکومت معاملات کو درست طریقے سے حل کرے کیونکہ مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے۔

ترجمان تنظیمات اہل سنت محمد اکرم رضوی کا کہنا تھا کہ حکومت سے مذاکرات کے بعد صوبے بھر میں سیل شدہ مساجد کو کھول دیا گیا، مساجد نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے کھول دی گئی ہیں۔

دوسری جانب، ناموس ناموس رسالت محاذ کی طرف سے بھی کسی قسم کے احتجاج کی کال کی تردید کی گئی ہے۔

تحفظ ناموس رسالت محاذ کے رہنما مولانا محمد علی نقشبندی نے کہا کہ سانحہ مریدکے پر ہم نے تین روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا لیکن کسی قسم کی شٹر ڈاؤن یا پہیہ جام ہڑتال کا ہم نے کوئی اعلان نہیں کیاْ

ذرائع کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے 300 سے زائد مساجد کو سیل کیا گیا تھا۔
