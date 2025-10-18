قطر اسپتال کے ایک وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی، آگ کو بھڑکنے سے روک دیا

اسٹاف رپورٹر October 18, 2025
اورنگی ٹاؤن قطر اسپتال کے ایک وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث مریضوں اور عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔

ریسکیو 1122 کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی عملہ ایک فائر ٹینڈر کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا اور سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پاتے ہوئے اسے مزید بڑھنے سے روک دیا۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ اسپتال کے گائنی وارڈ میں لگی تھی۔ آگ بھڑکتے ہی وارڈ میں موجود مریض، تیمار دار اور عملہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوگیا۔ تاہم، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں جبکہ آگ لگنے سے بیڈ سمیت دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ کا معلوم نہیں ہوسکا۔
قطر اسپتال کے ایک وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی، آگ کو بھڑکنے سے روک دیا

