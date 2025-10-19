کراچی میں تین پولیس مقابلے، 4 زخمی ڈاکوؤں سمیت 5 گرفتار

زخمی ملزمان کو طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، پولیس

محمد شاہ میر خان October 19, 2025
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پولیس اور اسٹریٹ کرمنلز کے درمیان تین علیحدہ علیحدہ مبینہ مقابلوں کے دوران 4 زخمیوں سمیت مجموعی طور پر 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔

پہلا واقعہ کورنگی کراسنگ بند کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس سے مبینہ مقابلے کے دوران 25 سالہ ڈاکو کاشان زخمی ہوا۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق، زخمی ڈاکو کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دوسری کارروائی کورنگی نمبر ڈھائی، سیکٹر 33 ڈی جمیل مسجد کے قریب ہوئی، جہاں کورنگی پولیس نے اسٹریٹ کرمنلز سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد درجنوں وارداتوں میں مطلوب ملزم زاہد عرف زہدو ولد حسین کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔

اس کا ساتھی پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے تاریکی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا۔

گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک پستول بمعہ ایمونیشن اور نقد رقم برآمد کی گئی، جبکہ اس کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ بھی چیک کیا جا رہا ہے۔

تیسرا پولیس مقابلہ سچل تھانے کی حدود میں سپر ہائی وے افغان چورنگی کے قریب پیش آیا، جہاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک زخمی سمیت دو ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزمان کی شناخت سہیل اور موسیٰ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی برآمد ہوئی۔

پولیس نے گرفتار تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے، جبکہ فرار ہونے والے ملزم کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
