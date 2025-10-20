فرنٹیئر کور نارتھ کی جانب سے خوارج کے ہاتھوں تباہ مساجد کی مرمت و تزئین کا کام مکمل

سولر سسٹم کی تنصیب، بیرونی اور اندرونی تعمیر نو، صفائی، روشنی اور وضو کے انتظامات بہتر ہونے پر عوام کا خراج تحسین

ویب ڈیسک October 20, 2025
فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (نارتھ) کی جانب سے باجوڑ میں خوارج کے ہاتھوں تباہ 2 مساجد کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کرلیا گیا۔

فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (نارتھ) نے باجوڑ کے علاقے میں 2 مساجد، مسجد سلیمان خیل اور مسجد اعراب کی مرمت اور تزئین و آرائش کا کام مکمل کیا۔  ان مساجد کو خوارج کی جانب سے حملوں میں شدید نقصان پہنچایا گیا تھا۔

مساجد کی بحالی میں شمسی توانائی کے لیے سولر سسٹم کی تنصیب شامل ہے تاکہ بجلی کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہ ہو۔ پاک فوج کی ان کوششوں کو مقامی عوام کی جانب سے بے حد سراہا  جا رہا ہے۔  عوام نے ان فرنٹیئر کور (نارتھ)  کے اقدامات کو علاقے میں امن و استحکام کی علامت قرار دیا۔

مقامی آبادی نے پاک فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان عبادت گاہوں کی بحالی نے ان کے دل جیت لیے ہیں۔

پاک فوج کی ٹیم نے مساجد کی بیرونی اور اندرونی تعمیر نو کرتے ہوئے صفائی، روشنی اور وضو کے انتظامات کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنایا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد مقامی لوگ بڑے پیمانے پر نماز کی ادائیگی کے لیے ان مساجد کا رخ کر رہے ہیں۔

تمام اقدامات سے عوام اور پاک فوج کے درمیان اعتماد اور تعاون کا رشتہ مزید مضبوط ہوا ہے۔
