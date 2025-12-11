اسموگ سے پیدا ہونے والے طبی مسائل، ڈائیٹ سمیت چند آسان گھریلو تدابیر

اسموگ ہر سال کا مسئلہ ہے تاہم اس دوران چند نہایت آسان تدابیر اپنا کر ہم اس ے پیدا ہونے والے صحت کے مسائل مع سے بچ سکتے ہیں۔
سب سے پہلی تو یہ تدابیر اپنائیں کہ پورا دن تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں اور زیادہ بہتر ہے کہ پانی کا درجہ حرارت نارمل ہو۔ مزید برآں گرم مشروبات زیادہ لیں تو یہ اور بھی اچھا ہوگا۔
اسی طرح گھر سے باہر ناشتہ کیے بغیر نہ نکلیں۔ کیونکہ جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارا مدافعتی نظام تیزی سے بوسٹ کرجاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ 7 سے 8 گھنٹے بھوکے نہ رہیں۔
اسی طرح جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو خود کو اچھی طرح ڈھانپ کر نکلیں اور اگر دفتر جارہے ہوں تو دفتر پہنچتے ہی وضو کرلیں تاکہ ناک اور گلے سے اسموگ کے اثرات صاف ہوجائیں۔ ایسے ہی جب گھر واپس جائیں تو پہلے پہلے نہالیں اور اسٹیم لیں۔
جب رات کو آپ سونے کیلئے لیٹیں تو سونے سے پہلے ٹھنڈا جوس، پانی یا دودھ نہ لیں۔ کوئی بھی مشروب ہو، کوشش کریں گرم ہو۔ دن کو سونے سے پہلے اور رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنی پسند کا مشروب لیں بھلے تھوڑی مقدار میں۔