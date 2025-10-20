پی آئی اے کا بین الاقوامی پروازوں میں توسیع کیلیے اتحاد ایئرویز سے معاہدہ

معاہدے سے قومی ایئرلائن کی آمدن میں اضافہ متوقع، اطلاق 31 اکتوبر سے ہوگا، ترجمان

طالب فریدی October 20, 2025
فوٹو: فائل

پی آئی اے کی بین الاقوامی پروازوں میں غیر معمولی توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کو موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق قومی ایئرلائن نے پراوزوں میں اضافے کیلیے نجی ایئرلائن اتحاد ایئرویز کے ساتھ کوڈ شیئر معاہدہ ، کارگو اور فریکوئنٹ فلائر سہولیات کا معاہدہ طے کیا ہے۔

معاہدے پر 31 اکتوبر سے اطلاع ہوگا اور اسے پی آئی اے کیلیے سنگ میل قرار دیا جارہا ہے۔

ترجمان پی آئی اے کے مطابق مسافر پروازوں کے علاوہ کارگو سروسز پر بھی معاہدہ کا اطلاق ہو گا جبکہ  پی آئی اے مسافروں کو فریکوئنٹ فلائر پروگرام کی سہولت بھی کوڈ شیئر نیٹ ورک میں دستیاب ہوگی۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ان روٹس پر قابل عمل ہوگا جہاں پر پی آئی اے کی  پروازیں براہ راست نہیں جاتیں۔ اتحاد ایئرویز کے وسیع نیٹ ورک کے ذریعے ہمارے مسافروں کو جامع سفری سہولیات میسر ہوگی۔

ترجمان کے مطابق  معاہدے سے قومی ایئرلائن کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔
