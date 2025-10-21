شہری کے قتل میں ملوث مفرور ملزم گرفتار، آلہ قتل برآمد

ملزم نے گزشتہ ماہ 26 ستمبر کو اسلم نامی شہری کو لڑائی جھگڑے کے دوران خنجر کے وار کر کے قتل کیا تھا

اسٹاف رپورٹر October 21, 2025
رسالہ قتل کی واردات میں ملوث مفرور ملزم کو گرفتار کر کے نشاندہی پر آلہ قتل خنجر برآمد کرلیا۔

ترجمان ڈسٹرکٹ سٹی پولیس کے مطابق ایک ماہ قبل کھارادر کے علاقے میں لڑائی جھگڑے کے دوران شہری کو قتل کرنے کی واردات میں ملوث مفرور ملزم کو رسالہ پولیس نے گرفتار کرلیا جس کی شناخت نور بشیر عرف کالو کے نام سے کی گئی بعدازاں پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر قتل میں استعمال ہونے والا خنجر بھی برآمد کرلیا۔

ترجمان کے مطابق ملزم نے گزشتہ ماہ 26 ستمبر کو اسلم نامی شہری کو لڑائی جھگڑے کے دوران خنجر کے وار کر کے قتل کیا تھا جس کے بعد سے وہ مفرور تھا۔

تاہم، پولیس نے ملزم کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔
