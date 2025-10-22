توانائی کی مؤثر کھپت کے لیے عمارتوں میں انسولیشن کا فروغ ناگزیر ہے ، ہارون اختر

وزیر اعظم کےمعاونِ خصوصی برائےصنعت و پیداوار سے چیئرمین نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی

ویب ڈیسک October 22, 2025
facebook whatsup

وزیر اعظم کے معاونِ خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان سے نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی (این ٹی ڈی سی ) کے چیئرمین کی قیادت میں ایک وفد نے ملاقات کی۔

وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں صنعتی و روزمرہ استعمال کے لیے توانائی کے مؤثر ماڈلز اور پائیدار توانائی کے طریقوں پر بریفنگ دی گئی۔

چیئرمین این ٹی ڈی سی نے بتایا کہ عمارتوں میں انسولیشن کے استعمال سے توانائی کی خاطر خواہ بچت ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسولیشن کے ذریعے عمارتوں کا درجہ حرارت مطلوبہ سطح پر برقرار رکھا جا سکتا ہے جس سے توانائی کی کھپت میں نمایاں کمی آتی ہے۔

چیئرمین کے مطابق اسی مقصد کے تحت توانائی استعمال بلڈنگ کوڈ متعارف کرائے گئے ہیں جن پر وفاقی حکومت نے عملدرآمد کا آغاز کر دیا ہے۔

معاونِ خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور پائیدار توانائی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں صنعتوں اور روزمرہ زندگی میں توانائی کی طلب میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور اس طلب کو پورا کرنے کے لیے عمارتوں میں انسولیشن کا فروغ ایک مؤثر اور کم لاگت حل ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ براہِ راست توانائی کی لاگت سے وابستہ ہے اس لیے علاقائی مسابقت کے لیے صنعتوں میں پائیدار توانائی کے طریقے اپنانا ناگزیر ہے۔

ہارون اختر خان نے انجینئرنگ ڈویلپمنٹ بورڈ کو ہدایت کی کہ وہ این ٹی ڈی سی کے ساتھ مل کر توانائی بچت سے متعلق عملی اقدامات پر پیش رفت بارے رپورٹ تیار کرے۔

اس موقع پر لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز کے وفد نے معاونِ خصوصی ہارون اختر خان کو ایشیا ٹرانزٹ سمٹ 2025 میں شرکت کی دعوت بھی دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

خیبرپختونخوا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے

Express News

اوگرا نے ایندھن کی قلت کی خبروں کو مسترد کردیا

Express News

میمن گوٹھ میں تین خواجہ سراؤں کے قتل کا معمہ حل، تین ملزمان گرفتار

Express News

سبی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی کی کارروائی میں کالعدم تنظیم کے 5 کارندے ہلاک

Express News

اسلام آباد، نجی شاپنگ مال کے رہائشی ٹاور میں ملازمت کا جھانسہ دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی

Express News

پشاور میں صوبے کا پہلا جدید پولیس سہولت مرکز قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو