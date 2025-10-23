ملک کے بڑے شہروں میں اسموگ کی خطرناک صورت حال ہوسکتی ہے، ایڈوائزری جاری

ماحول میں نقصان دہ آلودگیوں کے جمع ہونے میں معاون ثابت ہوں گے، محکمہ موسمیات

آفتاب خان October 23, 2025
محکمہ موسمیات نے اسموگ کی سطح میں اضافے کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کردی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں ملک میں اسموگ کی سطح میں اضافہ متوقع ہے، ‏اسموگ دھویں اور دھند کا مجموعہ ہے اور نومبر سے دسمبر کے وسط تک صورتحال بنتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان کو اپنے بڑے شہروں میں اسموگ کی سطح میں خطرناک حد تک اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، حالیہ مستحکم موسمیاتی حالات کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

صنعتی آلودگی، گاڑیوں کے اخراج، اور موسم کے سازگار نمونوں کا امتزاج فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے،اسموگ آنے والے دنوں میں صحت عامہ اور ماحولیات کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔

ماحول میں نقصان دہ آلودگیوں کے جمع ہونے میں معاون ثابت ہوں گے، ساکت ہوائیں، کم درجہ حرارت اور نمی آلودگیوں کو منتشر ہونے سے روک سکتی ہے، پنجاب کے مختلف شہروں اسموگ کی اثرات زیادہ اثر انداز ہوسکتے ہیں۔

اسموگ کی سطح میں اضافہ سانس کی بیماریوں، دمہ کے کیسز اور آلودگی سے متعلق دیگر صحت کے مسائل میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے، بچے، بوڑھے، اور پہلے سے موجود صحت کے مسائل سےدوچار افراد اسموگ کی وجہ سے زیادہ خطرے میں ہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق خراب ہوا کا معیار سڑکوں پر حد نگاہ کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے ٹریفک حادثات کےخدشات بڑھ جاتے ہیں۔
