اسلام آباد:
وزیرِ دفاع خواجہ آصف نے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے برطانیہ فلائٹ آپریشن کی بحالی کا افتتاح کردیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی ایئرلائن کی برطانیہ کے لیے پروازوں کا سلسلہ 5 سال بعد بحال ہوگیا۔ اس سلسلے میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلائٹ آپریشن کی بحالی کا باقاعدہ افتتاح کیا، جس کے بعد آج اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے پہلی پرواز روانہ ہوگی۔
افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس پیشرفت کو پاکستان کی سفارتی کوششوں کا کامیاب نتیجہ قرار دیتے ہوئے سفارتی عملے کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی سول ایوی ایشن سے پابندی کے خاتمے میں پاکستانی سفارت خانے اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کلیدی کردار رہا۔
خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل کے باعث قومی ایئرلائن پر عائد پابندی نے حکومت اور ایوی ایشن انڈسٹری کو خاصا نقصان پہنچایا، تاہم ہم نے پی آئی اے کے معیار اور ساکھ کو بحال کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔
دوسری جانب برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر محمد فیصل نے کہا ہے کہ قومی ایئرلائن کی پروازوں کی بحالی خوش آئند ہے اور جلد برطانیہ کے دیگر شہروں کے لیے بھی پروازوں کا آغاز متوقع ہے۔
پہلی پرواز روانہ
قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی جولائی 2020 کے بعد اسلام آباد سے مانچسٹر کی پہلی پرواز 284 مسافروں کے ساتھ روانہ ہو گئی، جسے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے الوداع کیا ۔
پرواز کی روانگی سے قبل ایک سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وزرات دفاع، سفارتی مشن اور ہوابازی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ پرواز دونوں ملکوں اور لوگوں کے مابین تعلقات کو مستحکم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ براہ راست پروازوں سے مسافروں کو بہتر اور آرام دہ سہولیات میسر آئیں گی جو کہ برطانیہ میں مقیم 16 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا طویل عرصے سے مطالبہ تھا ۔
وزیر دفاع نے پی آئی اے حکام کو ہدایات دیں کہ وہ شیڈول اور جہازوں کے کیبن کو مزید بہتر بنائیں اور پروازوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اقدامات کریں ۔
تقریب میں قرعہ اندازی کے ذریعے 660 سی سی گاڑی بھی ایک خوش نصیب مسافر کے نام نکالی گئی جبکہ دیگر مسافروں کو بھی موبائل فون اور تحائف پیش کیے گئے ۔ تقریب کے مہمانان گرامی کو چیف ایگزیکٹو آفیسر پی آئی اے کی جانب سے یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔
ترجمان کے مطابق ابتدائی طور پر پی آئی اے نے ہفتہ وار 2 پروازوں کے ساتھ آپریشن کا آغاز کیا ہے جو منگل اور ہفتے کے روز آپریٹ ہوں گی۔ پروازوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا اور لندن و برمنگھم کے لیے بھی پروازیں شروع کی جائیں گی۔