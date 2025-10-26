کینیڈا کے سابق وزیراعظم ٹروڈو اور کیٹی پیری کے تعلقات کی تصدیق، ویڈیو وائرل

کیٹی پیری کی سالگرہ منانے کے لیے پیرس کا انتخاب کیا اور پہلی دفعہ ایک ساتھ نظر آئے

فوٹو: بین الاقوامی میڈیا
پیرس:

کینیڈا کے سابق وزیراعظم جسٹن ٹروڈو اور دنیا کی مشہور گلوکارہ کیٹی پیری نے دونوں کے درمیان رومانوی تعلقات کی تصدیق کردی اور تقریب میں خوش گوار موڈ میں نظر آئے، جس کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

غیرملکی ویب سائٹ کے مطابق کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو نے بالآخر اپنے تعلقات کا باقاعدہ اعلان کردیا اور پیرس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آئے جو مداحوں کے سامنے پہلی جھلک ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ گلوکارہ کیٹی پیری کی 41 ویں سالگرہ منانے کے لیے کینیڈا کے سابق وزیراعظم 53 سالہ جسٹن ٹروڈو اور کیٹی پیری پیرس کے کریزی ہارس شو میں نظر آئے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کیٹی پیری نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے جبکہ ٹروڈو کالے رنگ کے لباس میں تھے اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شو سے باہر آئے جہاں فوٹوگرافرز نے انہیں سالگرہ کی مبارک باد دی، تصاویر اور ویڈیوز بنائیں۔

اس موقع پر کیٹی پیری کو ان کی ایک مداح نے گلاب بھی دیا اور انہیں منفرد انداز میں مبارک باد دی۔

قبل ازیں دونوں کے رومانوی تعلقات شہ سرخیوں میں رہے، تصاویر بھی سامنے آتی رہیں، جس میں انہیں رومانوی انداز میں دکھایا گیا تھا لیکن جوڑے کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا تھا۔

کیٹی پیری کی رومانوی زندگی میڈیا سے کبھی چھپی نہیں رہی ہے، جس طرح جسٹن ٹروڈو کے ساتھ تعلقات بالآخر سامنے آگئے، ماضی میں وہ اولینڈو بلوم کے ساتھ تعلقات میں رہیں، جن کے ساتھ ان کی بیٹی ڈیزی ڈو بھی ہیں۔

کیٹی پیری دنیا کی مشہور پوپ گلوکارہ ہیں اور ان کے مقبول ترین گانے فائرورک، رور اور ڈاک ہارس ہیں، ایک دہائی سے زائد کیریئر میں ان کے گانے دنیا بھر میں مشہور ہوئے اور کئی بڑے ایوارڈز بھی جیتے ہیں، جن میں گنیز ورلڈ ریکارڈز کے 4 ایوارڈز بھی شامل ہیں۔

جسٹن ٹروڈو کی سابق اہلیہ سوفی گریگور سے علیحدگی گزشتہ برس ہوئی تھی اور وہ کینیڈا کے وزیراعظم کے منصب سے الگ ہوگئے تھے۔
