وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایس پی عدیل اکبر کے اہلخانہ سے تعزیت

ایس پی عدیل اکبر انتہائی قابل و فرض شناس آفیسر اور اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے، محسن نقوی

ویب ڈیسک October 28, 2025
اسلام آباد:

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کے وفات پانے والے ایس پی عدیل اکبر کی رہائش گاہ کامونکی میں انکے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ 

وزیرداخلہ محسن نقوی نے ایس پی عدیل اکبر کے والد اور بھائی کو دلاسہ دیا اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا، انہوں نے مرحوم کیلئے فاتحہ خوانی اور سوگوار خاندان کیلئے صبر جمیل کی دعا کی۔ 

محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایس پی عدیل اکبر انتہائی قابل اور فرض شناس آفیسر اور اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے، انکی ناگہانی موت سے دلی صدمہ ہوا،  دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ  کھڑے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے۔

 اس موقع پر اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی عتیق طاہر، ڈی آئی جی جواد طارق اور  ڈی آئی جی ہارون جوئیہ بھی موجود تھے۔
