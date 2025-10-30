کراچی, گلشن اقبال میں جھونپڑیوں میں آگ لگنے سے معذور شخص جھلس کر جاں بحق

ایوب نامی شخص معذوری کی وجہ سے جھونپڑی سے باہر نہ نکل سکا

اسٹاف رپورٹر October 30, 2025
کراچی:

شہر قائد میں گلشن اقبال کے علاقے شانتی نگر میں جھونپڑیوں میں لگنے والی آگ نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں ایک معذور شخص جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔

 پولیس کے مطابق 40 سالہ ایوب نامی شخص معذوری کی وجہ سے جھونپڑی سے باہر نہ نکل سکا اور شدید جانی نقصان کا شکار ہو گیا۔

فائربریگیڈ کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ترجمان کے مطابق، آگ پر قابو پانے کے عمل میں وقت لگا لیکن بالآخر حالات قابو میں آگئے۔

متاثرہ شخص کی لاش اسپتال منتقل کی گئی جہاں اس کی شناخت ایوب کے طور پر کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ایوب کی معذوری کی وجہ سے وہ خود کو بچا نہ سکا۔
