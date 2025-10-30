کراچی، طیارے میں اضافی مسافر سوار، کپتان جہاز کو واپس بورڈنگ برج پر لے آیا

معاملے کی وجہ سے پرواز ایک تا ڈیڑھ گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی

اسٹاف رپورٹر October 30, 2025
کراچی:

کراچی کے جناح ٹرمینل ایئرپورٹ پر ایک دلچسپ اور غیر متوقع واقعہ پیش آیا جب نجی ایئرلائن کی پرواز پی اے 206 میں اضافی مسافروں کی کے باعث طیارے کی روانگی میں تاخیر ہوئی۔

ذرائع کےمطابق ملکی نجی ائیرلائن کا طیارہ کراچی کے جناح ٹرمینل ائیرپورٹ سے اڑان بھرنے کےلیے رن وے پرٹیکسی کر رہا تھا، اس دوران کپتان کودواضافی مسافروں کا طیارے میں سوار ہونے کا پتہ چلا۔

کپتان طیارے کوواپس پارکنگ سےبورڈنگ برج پرلےآیا،ذرائع کےمطابق کراچی سےاسلام آباد کی پروازپی اے 206 میں نشستوں سے زائد مسافروں کو سوارکرنے پر کپتان کواعتراض ہوا،کاک پٹ کریو نے دواضافی مسافروں کواتارنے کے بعد طیارے کوروانگی کااعلان کیا۔

تاہم شام 5 بجے روانہ ہونے والی پروازمذکورہ معاملے کی وجہ سےایک تاڈیڑھ گھنٹے تاخیرکا شکارہوئی،واقعے کی وجہ سےطیارے پرسوار170مسافروں کوپریشانی کا سامنا کرناپڑا۔
