راولپنڈی میں بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری، فضائی آلودگی میں کمی

بارشیں آلودگی اور ایئرکوالٹی انڈکس کم ہونے میں مددگار ثابت ہوں گی، پی ڈی ایم اے

ویب ڈیسک November 04, 2025
فوٹو : عدیل طیب/ایکسپریس ڈیجیٹل
لاہور:

محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے تحت اسلام آباد میں بارش جبکہ راولپنڈی میں بارش کے ساتھ شدید ژالہ باری سے موسم سرد ہوگیا۔

تین ماہ بعد بارش سے راولپنڈی میں جل تھل ایک ہوگیا جبکہ خشک سردی کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ شہریوں نے گرم کپڑے، کوٹ اور جیکیٹ نکال لی۔

پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق 5 نومبر تک پنجاب میں بارش کا امکان ہے، بارشیں آلودگی اور ایئرکوالٹی انڈکس کم ہونے میں مددگار ثابت ہوں گی۔

لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، تلہ گنگ، جہلم، سرگودھا، خوشاب، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور نارووال میں بارشوں کا امکان ہے جبکہ مری، گلیات سمیت دیگر پہاڑی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی ہے۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ بارشوں کے باعث درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی واقع ہوگی جبکہ ممکنہ بارشوں سے اسموگ میں کمی ہوگی۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں۔

ڈی جی عرفان علی کاٹھیا کے مطباق پی ڈی ایم اے کنٹرول روم میں صورتحال کی مانیٹرنگ 24/7 جاری ہے، شہری خراب موسم کی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ کسان اپنی سرگرمیوں کو موسم کی صورتحال کے مطابق ترتیب دیں۔

ترجمان کے مطابق دوران سفر فوگ لائیٹس کا استعمال کریں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں۔
