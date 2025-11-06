لاہور، سی ٹی ڈی نے غازی آباد میں گھر سے خودکش جیکٹ برآمد کر لی

جیکٹ ایک لین دین کے مقدمے میں مطلوب ملزم انصر عرف خان بابا کے گھر سے برآمد کی گئی

ویب ڈیسک November 06, 2025
لاہور:

انوسٹی گیشن پولیس نے غازی آباد کے ایک گھر سے خودکش جیکٹ برآمد کر لی ہے جس میں بارودی مواد موجود تھا۔

پولیس نے ملزم خان بابا کے گھر پر چھاپہ مارا، جس کے دوران سی ٹی ڈی کی ٹیم موقع پر پہنچی اور جیکٹ کو تحویل میں لے لیا۔

پولیس ذرائع کے مطابق یہ جیکٹ ایک لین دین کے مقدمے میں مطلوب ملزم انصر عرف خان بابا کے گھر سے برآمد کی گئی۔

19 اکتوبر کو پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تھا تو ملزم نے فائرنگ کر دی تھی جس کے نتیجے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔

 پولیس نے اسلحے کی برآمدگی کے لیے دوبارہ چھاپہ مارا تھا اور اسی دوران خودکش جیکٹ برآمد ہوئی۔

سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شہری علاقے میں خودکش جیکٹ کی موجودگی کا سنگین اشارہ ہے جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔

حکام نے سوال اٹھایا ہے کہ یہ جیکٹ کیسے شہری علاقے تک پہنچی اور اس کے پیچھے کون سی سازش ہو سکتی ہے۔ پولیس نے ملزم کے خلاف دوسرا مقدمہ درج کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔
