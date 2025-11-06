ویسٹ انڈیز کو آخری 5 اوورز میں ریکارڈ رنز بنانے کے باجود شکست

ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ہدف کے تعاقب میں آخری 5 اوورز میں ریکارڈ 87 رنز بنانے کے باجود شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
آکلینڈ میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
نیوزی لینڈ نے مارک چیپمین کی 28 گیندوں پر 78 رنز کی جارحانہ اننگز کی بدولت مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔
ٹم رابنسن 39 رنز بناکر دوسرے نمایاں بلے باز رہے جبکہ ڈیرل مچل 28 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔
روسٹن چیز نے 2 جبکہ میتھیو فورڈ، جیسن ہولڈر اور روماریو شیفرڈ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈین ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بناسکی۔
رومن پاول نے 16 گیندوں پر 45 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تاہم اپنی ٹیم کو فتح نہ دلوا سکے۔ روماریو شیفرڈ 34، ایلک اتھاناز 33 اور میتھیو فورڈ ناٹ آؤٹ 29 رنز بناکر نمایاں رہے۔
ایش سودھی اور مچل سینٹنر نے 3،3 جبکہ جیکب ڈفی اور کائل جیمیسن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔