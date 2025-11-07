سنگا کپ: لیاری فٹبال اکیڈمی نے سلور میڈل جیت لیا

لیاری فٹبال اکیڈمی کی جانب سے واحد گول مزمل نے کیا

زبیر نذیر خان November 07, 2025
سنگا کپ فٹبال ٹورنامنٹ میں لیاری فٹبال اکیڈمی نے پاکستان کے لیے سلور میڈل جیت کرتاریخ رقم کر دی۔

تفصیلات کے مطابق سنگاپور میں ہونے والے ایشیا کے سب سے بڑے یوتھ فٹبال ٹورنامنٹ کے بوائز انڈر16 ایونٹ میں لیاری فٹبال اکیڈمی نے فائنل میں تھائی لینڈ کی ٹیم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تاہم مضبوط حریف ٹیم ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔

تھائی لینڈ کی ٹیم نے 1-2 سے کامیابی حاصل کی۔ لیاری فٹبال اکیڈمی کی جانب سے واحد گول مزمل نے کیا۔

لیاری فٹبال اکیڈمی  کے روح رواں شیخ عبدالرحمان نے کہا کہ یہ ہار نہیں، حوصلے کی جیت ہے، لیاری کے شیر بچوں نے تھائی لینڈ کی مضبوط ٹیم کے خلاف دل و جان سے مقابلہ کیا۔

انہوں نے کہا کہ ان نوجوانوں کے جذبے اور عزم نے سب کے دل جیت لیے، یہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔

شیخ عبدالرحمان نے کہ کراچی کے قدیم ترین علاقے لیاری کی گلیوں سے نکل کر دنیا کے میدانوں تک یہ سفر ابھی جاری ہے، عالمی سطح پر پاکستان کا نام بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی
