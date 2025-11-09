لانڈھی، ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں کے بعد قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری

لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب ٹیکسٹائل مل کے ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ قابو ہوگئی تھی جس پر کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد قابو پا لیا گیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب ٹیکسٹائل مل کے گودام میں آگ بھڑکی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کی۔ آتشزدگی کے نتیجے میں بھاری مالیت کا دھاگہ، کپڑا اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور کے ایم سی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔
چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے ایکسپریس کو بتایا کہ آگ کی اطلاع شام کو ملی جس پر ابتدائی طور پر 2 گاڑیاں روانہ کی گئی تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے میں مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور اسنار کل کو طلب کرلیا گیا۔
انھوں نے بتایا کہ آگ ٹیکسٹائل مل کے ویئر ہاؤس میں لگی تھی اور اس میں موجود دھاگے کے کونز ، کپڑا اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا، آگ بجھانے کے عمل میں مجموعی طور پر 8 فائر ٹینڈرز ، 2 باؤزر اور اسنارکل نے حصہ لیا جبکہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے ٹینکروں کی مدد سے پانی بھی فراہم کیا جاتا رہا ۔
مذکورہ ویئر ہاؤس تقریباً 2 ایکڑ کے رقبے پر قائم ہے جہاں فائر فائیٹرز نے 5 مختلف مقامات پر دیواریں اور دروازے توڑ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔
انھوں نے کہا کہ آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا، آگ کے شعلے ویئر ہاؤس کے موجود تھے جن پر قابو پا لیا گیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ فائر بریگیڈ کے عملے نے کولنگ کا عمل شروع کر دیا ہے اور پانچ گاڑیاں کولنگ کے عمل میں مصروف ہیں۔
چیف فائر آفیسر نے بتایا کہ آگ لگنے کے واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔