لانڈھی، ٹیکسٹائل فیکٹری میں لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں کے بعد قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری

آتشزدگی کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا البتہ لاکھوں روپے مالیت کا دھاگہ اور دیگر اشیا خاکستر ہوگئیں

منور خان November 09, 2025
لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب ٹیکسٹائل مل کے ویئر ہاؤس میں لگنے والی آگ قابو ہوگئی تھی جس پر کئی گھنٹوں کی کوششوں کے بعد قابو پا لیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق لانڈھی داؤد چورنگی کے قریب ٹیکسٹائل مل کے گودام میں آگ بھڑکی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کی۔ آتشزدگی کے نتیجے میں بھاری مالیت کا دھاگہ، کپڑا اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور کے ایم سی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچا اور آگ پر قابو پانے کی کوششیں شروع کیں۔

چیف فائر آفیسر ہمایوں خان نے ایکسپریس کو بتایا کہ آگ کی اطلاع شام کو ملی جس پر ابتدائی طور پر 2 گاڑیاں روانہ کی گئی تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے میں مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیوں اور اسنار کل کو طلب کرلیا گیا۔

انھوں نے بتایا کہ آگ ٹیکسٹائل مل کے ویئر ہاؤس میں لگی تھی اور اس میں موجود دھاگے کے کونز ، کپڑا اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا، آگ بجھانے کے عمل میں مجموعی طور پر 8 فائر ٹینڈرز ، 2 باؤزر اور اسنارکل نے حصہ لیا جبکہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے ٹینکروں کی مدد سے پانی بھی فراہم کیا جاتا رہا ۔

مذکورہ ویئر ہاؤس تقریباً 2 ایکڑ کے رقبے پر قائم ہے جہاں فائر فائیٹرز نے 5 مختلف مقامات پر دیواریں اور دروازے توڑ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔

انھوں نے کہا کہ آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا، آگ کے شعلے ویئر ہاؤس کے موجود تھے جن پر قابو پا لیا گیا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ فائر بریگیڈ کے عملے نے کولنگ کا عمل شروع کر دیا ہے اور پانچ گاڑیاں کولنگ کے عمل میں مصروف ہیں۔

چیف فائر آفیسر نے بتایا کہ آگ لگنے کے واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ 
