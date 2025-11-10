روس میں ہیلی کاپٹر دو حصوں میں ٹوٹ کر تباہ، دل دہلا دینے والی ویڈیو منظر عام پر آگئی

ماسکو: روس کے داغستان ریجن میں ایک خوفناک ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 افراد ہلاک ہوگئے۔
حادثے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے جس میں ہیلی کاپٹر کو تباہ ہونے سے پہلے دو حصوں میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ پہاڑی علاقے میں ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد پیش آیا، جب ملٹری پلانٹ کے ملازمین کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر فضا میں دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔
سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پائلٹ نے بہادری سے تباہ شدہ ہیلی کاپٹر کو پانی میں اتارنے کی کوشش کی، تاہم چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ ہموار زمین پر لینڈنگ کی کوشش کی۔
عینی شاہدین کے مطابق ہیلی کاپٹر کچھ دیر تک ہوا میں معلق رہا، مگر پھر بے قابو ہو کر گھومتا ہوا زمین پر آ گرا اور تباہ ہوگیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے میں ملٹری پلانٹ کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، چیف انجینئر اور چیف ڈیزائنر سمیت 5 افراد موقع پر ہلاک ہوگئے۔
روسی حکام نے بتایا کہ حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، تاہم ابتدائی رپورٹ میں فنی خرابی کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔