کراچی، فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 5 افراد زخمی

وزیر داخلہ سندھ نے فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کورنگی سے رپورٹ طلب کرلی

منور خان November 11, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔

کورنگی زمان ٹاؤن سو کوارٹر کے قریب دکان پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شدید زخمی ہوگیا۔ 

وزیر داخلہ سندھ نے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کورنگی سے رپورٹ طلب کرلی ، شہر میں فائرنگ کے دیگر واقعات میں چوکیدار سمیت 5 افراد زخمی ہوگئے ۔

واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور فوری طور پر کرائم سین یونٹ کو بھی طلب کرلیا۔ 

چھیپا حکام کے مطابق فائرنگ سے جاں بحق 2 افراد کی لاشیں چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال لیجائی گئیں۔

جہاں ان کی شناخت 40 سالہ نور نبی ولد شاہ عالم اور 32 سالہ الیاس ولد محمود اللہ کے نام سے کی گئی جبکہ زخمی ہونے والے 25 سالہ اسمٰعیل کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ 

پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر واقعہ زاتی رنجش کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے تاہم پولیس اس حوالے سے عینی شاہدین سے مزید معلومات حاصل کر رہی ہے جبکہ مضروب کی حالت بہتر ہونے پر اس سے بھی واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ 

اندھا دھند فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ مکینوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ 

وزیر داخلہ سندھ نے زمان ٹاؤن میں فائرنگ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کورنگی سے تفصیلات طلب کرلیں، انھوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ جامع تفتیش اور تحقیق سے واردات میں ملوث ملزمان تک رسائی اور گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ 

علاقے میں خوف و دہشت پھیلانے والے عناصر کو جلد گرفتار کیا جائے دریں اثنا بن قاسم کے علاقے جمعہ حمایتی گوٹھ میں گھر کے اندر فائرنگ کے پراسرار واقعے میں 35 سالہ ساجد زخٰمی ہوگیا۔

جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا ، ایس ایچ او فیصل رفیق کے مطابق مضروب کے والد نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ واقعہ گھر کے اندر پستول کی صفائی کے دوران اتفاقیہ گولی چلنے سے پیش آیا ہے جبکہ مضروب کو ایک گولی پیٹ پر لگی تھی۔

تاہم پولیس نے نائن ایم ایم پستول اور جائے وقوعہ سے ملنے والا گولی کا خول اپنے قبضے میں لے لیا ہے جبکہ اسلحہ لائسنس یافتہ ہے۔

بن قاسم کے علاقے کے علاقے میں مقامی کمپنی کے قریب فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا۔ 

ایس ایچ او بن قاسم کے مطابق مضروب کی شناخت بشیر کے نام سے کی گئی جو کہ کمپنی کا چوکیدار ہے جبکہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔

کورنگی 4 نمبر میں فائرنگ سے 65 سالہ محمد صادق زخمی ہوگیا ، عوامی کالونی پولیس کے مطابق واقعہ نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے پیش آیا ہے جس کی وجہ کا فوری طور پر تعین نہیں ہو سکا۔ 

شاہ فیصل کالونی کے علاقے 2 نمبر میں فائرنگ 62 سالہ مجیب الرحمٰن نامی شخص زخمی ہوگیا جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا۔ 

شاہ فیصل کالونی پولیس کے مطابق واقعہ زاتی جھگڑے کے دوران پیش آیا ہے جبکہ رضویہ کے علاقے ناظم آباد گولیمار میں فائرنگ سے 35 سالہ احتشام نامی شخص زخمی ہوگیا جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

بنوں، دو روز قبل اغوا ہونے والے ایس ایچ او کو شہید کردیا گیا

Express News

کراچی، فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق، 5 افراد زخمی

Express News

کراچی: گھات لگائے ملزمان کی فائرنگ سے پیپلزپارٹی کا نوجوان کارکن جاں بحق

Express News

کراچی، میمن گوٹھ میں پولیس مقابلہ، دو زخمی سمیت تین اسٹریٹ کرمنلز گرفتار

Express News

کراچی، یونیورسٹی روڈ پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، پولیس کا اے ایس آئی زخمی

Express News

کراچی، سائیٹ ایریا میں بجلی کا تار چوری کرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے شخص جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو