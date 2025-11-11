اقرار عزیز کے ہاں دوسری اولاد کی پیدائش متوقع، دلچسپ انداز سے خوش خبری سنائی

اقرا عزیز نے خوش خبری سنائی تو انہیں مداحوں اور ساتھی فنکاروں نے مبارک باد دی

November 11, 2025
فوٹو اقرا عزیز انسٹاگرام

اداکار و میزبان یاسر حسین کی اہلیہ اداکارہ اقرا عزیز نے اپنے ہاں دوسری اولاد کی ممکنہ آمد سے متعلق خوش خبری سنائی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شوبز کی مقبول ترین جوڑی دسمبر 2019 میں شادی کے بندھن میں بندھی جس کے دو سال بعد یعنی 2021 میں اُن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔

یاسر حسین اور اقرا نے بیٹے کا نام کبیر رکھا جو اب اسکول جانے لگا ہے۔

اقرا عزیز نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے حمل کی تصدیق کرتے ہوئے تصاویر شیئر کیں اور کیپشن میں لکھا کہ ’انشاء اللہ، ہم 4 ہونے والے ہیں‘۔

ان تصاویر میں اقرا عزیز، یاسر حسین اور اُن کا بیٹا کبیر حسین ہے جبکہ ایک تصویر میں یاسر حسین نے کتے کو گود میں اٹھا کر خوشی کا اظہار بھی کیا۔

Iqra Aziz Announces Second Pregnancy

اقرا عزیز کو حمل کی تصدیق کیلیے تصاویر شیئر کرنے پر بعض سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ متعدد چاہنے والوں نے اُن کو فیملی میں ممکنہ اضافے پر مبارک باد بھی پیش کی ہے۔

Iqra Aziz Announces Second Pregnancy

اداکارہ صوبر علی، ایمن سلیم سمیت دیگر ساتھیوں نے اقرا عزیز کو مبارک باد پیش کی۔

اقرا عزیز کی جانب سے شیئر کی گئی دیگر تصاویر

Iqra Aziz Announces Second PregnancyIqra Aziz Announces Second Pregnancy
