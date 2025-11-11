اقرار عزیز کے ہاں دوسری اولاد کی پیدائش متوقع، دلچسپ انداز سے خوش خبری سنائی

اداکار و میزبان یاسر حسین کی اہلیہ اداکارہ اقرا عزیز نے اپنے ہاں دوسری اولاد کی ممکنہ آمد سے متعلق خوش خبری سنائی ہے۔
تفصیلات کے مطابق شوبز کی مقبول ترین جوڑی دسمبر 2019 میں شادی کے بندھن میں بندھی جس کے دو سال بعد یعنی 2021 میں اُن کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔
یاسر حسین اور اقرا نے بیٹے کا نام کبیر رکھا جو اب اسکول جانے لگا ہے۔
اقرا عزیز نے سماجی رابطے کی سائٹ پر اپنے حمل کی تصدیق کرتے ہوئے تصاویر شیئر کیں اور کیپشن میں لکھا کہ ’انشاء اللہ، ہم 4 ہونے والے ہیں‘۔
ان تصاویر میں اقرا عزیز، یاسر حسین اور اُن کا بیٹا کبیر حسین ہے جبکہ ایک تصویر میں یاسر حسین نے کتے کو گود میں اٹھا کر خوشی کا اظہار بھی کیا۔
اقرا عزیز کو حمل کی تصدیق کیلیے تصاویر شیئر کرنے پر بعض سوشل میڈیا صارفین نے تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ متعدد چاہنے والوں نے اُن کو فیملی میں ممکنہ اضافے پر مبارک باد بھی پیش کی ہے۔
اداکارہ صوبر علی، ایمن سلیم سمیت دیگر ساتھیوں نے اقرا عزیز کو مبارک باد پیش کی۔
اقرا عزیز کی جانب سے شیئر کی گئی دیگر تصاویر