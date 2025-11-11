’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

مختصر ویڈیو شیئرنگ ایپ پر شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے مشہور ٹک ٹاکر مائیکل وِلس ہیرڈ 53 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کرگئے۔
تفصیلات کے مطابق یس گینگ میم کے خالق اور مقبول ترین سوشل میڈیا انفلوئنسر 9 نومبر کو ہمیشہ کیلیے سب کو الوداع کہا۔ اُن کی موت کی خبر آنے کے بعد سب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا جبکہ مداحوں اور انفلوئنسرز نے انہیں مثبت سوچ، تخلیقی ذہانت پر خراج تحسین پیش کیا۔
ولس ہیرڈ کی صاحبزادی مائیکل کرمبی نے اپنے والد کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دنیا کا عظیم ترین شخص قرار دیا۔
اپنے سوشل میڈیا پر والد کے ساتھ یادگار تصاویر شیئر کرتے ہوئے مائیکل کرمبی نے لکھا کہ ’مجھے فخر ہے کہ میں اُن کی بیٹی تھی، میرے والد دنیا کو ہنسانے اور سب کو جوڑنے آئے تھے، میں اُن سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی‘۔
کرمبی نے اپنے والد کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ ’میرے پیارے والد اب آپ میری فکر نہ کیجئے گا مگر آپ مجھے بہت یاد آئیں گے‘۔