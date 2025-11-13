ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے شہزاد حیدر کی حفاظتی ضمانت منظور 

درخواست گزار کبھی اسلام آباد تعینات ہی نہیں رہا، موقف

لاہور ہائیکورٹ نے ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے کراچی شہزاد حیدر کی حفاظتی ضمانت منظور کرلی ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق عدالت نے شہزاد حیدر کی سات دن کے لئے حفاظتی ضمانت منظور کرلی ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس عبہر گل نے کی۔

سماعت کے دوران شہزاد حیدر کے وکیل امجد بسمل نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کرپشن کے بے بنیاد الزامات کےتحت بلاجواز مقدمہ درج کیاگیا۔

موقف میں بتایا گیا کہ درخواست گزار کبھی اسلام آباد تعینات ہی نہیں رہا۔ متعلقہ عدالت ثبوتوں کےساتھ پیش ہوکراپناموقف واضع کرنا چاہتا ہوں۔

موقف میں مزید کہا گیا کہ عدالت پیش ہوتے وقت گرفتاری کا خدشہ ہے لہٰذا عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے جسے عدالت نے بعدازاں قبول کرلیا۔
