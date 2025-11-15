بابراعظم کا ون ڈے کرکٹ میں ایک اور ریکارڈ

راولپنڈی:
بابراعظم نے سری لنکا کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ میں شان دار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف طویل عرصے بعد سنچری بنائی بلکہ پاکستان کے لیے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ بھی برابر کردیا۔
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 289 رنز کا ہدف دیا تو قومی ٹیم کے اوپنرز فخرزمان اور صائم ایوب نے 77 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا۔
فخر زمان اور بابراعظم نے صائم ایوب کے 33 رنز بنا کر آؤٹ ہونے کے بعد 100 رنز کی بہترین شراکت قائم کرکے پاکستان کو سیریز میں فتح حاصل کرنے کے لیے بنیاد فراہم کی اور اس دوران فخر 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔
بابراعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور محمد رضوان کے ساتھ شراکت میں اپنی سنچری مکمل کی جو دو سال سے زائد کے طویل عرصے بعد بڑی اننگز ہے، رضوان نے اپنی نصف سنچری بنائی۔
قومی ٹیم کے سابق کپتان نے آخری مرتبہ 30 اگست 2023 کو ملتان میں نیپال کے خلاف 151 رنز کی اننگز کھیلی تھی اور اس کے بعد وہ آؤٹ آف فارم رہے تاہم متعدد نصف سنچریاں بنائیں لیکن سنچری بنانے میں ناکام رہے تھے۔
بابراعظم نے سری لنکا کے خلاف 119 گیندوں پر آؤٹ ہوئے بغیر 102 رنز کی اننگز کھیلی تو یہ ان کی ون ڈے کیریئر میں 20 ویں سنچری ہے۔
بابراعظم نے پاکستان کی جانب سے ون ڈے میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا، بابر نے 139 میچوں کی 136 اننگز میں یہ اعزاز حاصل کیا، انہوں نے 37 نصف سنچریاں کی مدد سے 53.89 کی اوسط سے 6 ہزار 467 رنز بنا چکے ہیں۔
پاکستان کی جانب سے ون ڈے میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا مشترکہ ریکارڈ بابراعظم اور سعید انور کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر محمد یوسف ہیں، جنہوں نے 15 سنچریاں بنائی تھیں، فخر زمان اور محمد حفیظ 11،11 سنچریوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، اعجاز احمد اور انضمام الحق نے 10،10 سنچریاں بنائی تھیں۔
ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز انضمام الحق نے بنائے ہیں، دوسرے نمبر پر محمد یوسف، تیسرے نمبر پر سعید انور، چوتھے نمبر پر شاہد آفریدی اور پانچویں نمبر پر شعیب ملک ہیں۔
خیال رہے کہ پاکستان نے سری لنکا کو سیریز کے دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرلی ہے۔
پاکستان نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رنز سے شکست دے دی تھی۔