بابراعظم کا ون ڈے کرکٹ میں ایک اور ریکارڈ

پاکستان نے بابراعظم کی سنچری کی بدولت دوسرے ون ڈے میں سری لنکاکو 8 وکٹوں سے شکست دے کرسیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کی

اسپورٹس ڈیسک November 15, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

بابراعظم نے سری لنکا کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ میں شان دار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف طویل عرصے بعد سنچری بنائی بلکہ پاکستان کے لیے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ بھی برابر کردیا۔

راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 289 رنز کا ہدف دیا تو قومی ٹیم کے اوپنرز فخرزمان اور صائم ایوب نے 77 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا۔

فخر زمان اور بابراعظم نے صائم ایوب کے 33 رنز بنا کر آؤٹ ہونے کے بعد 100 رنز کی بہترین شراکت قائم کرکے پاکستان کو سیریز میں فتح حاصل کرنے کے لیے بنیاد فراہم کی اور اس دوران فخر 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

بابراعظم نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور محمد رضوان کے ساتھ شراکت میں اپنی سنچری مکمل کی جو دو سال سے زائد کے طویل عرصے بعد بڑی اننگز ہے، رضوان نے اپنی نصف سنچری بنائی۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان نے آخری مرتبہ 30 اگست 2023 کو ملتان میں نیپال کے خلاف 151 رنز کی اننگز کھیلی تھی اور اس کے بعد وہ آؤٹ آف فارم رہے تاہم متعدد نصف سنچریاں بنائیں لیکن سنچری بنانے میں ناکام رہے تھے۔

بابراعظم نے سری لنکا کے خلاف 119 گیندوں پر آؤٹ ہوئے بغیر 102 رنز کی اننگز کھیلی تو یہ ان کی ون ڈے کیریئر میں 20 ویں سنچری ہے۔

بابراعظم نے پاکستان کی جانب سے ون ڈے میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا سعید انور کا ریکارڈ برابر کر دیا، بابر نے 139 میچوں کی 136 اننگز میں یہ اعزاز حاصل کیا، انہوں نے 37 نصف سنچریاں کی مدد سے 53.89 کی اوسط سے 6 ہزار 467 رنز بنا چکے ہیں۔

پاکستان کی جانب سے ون ڈے میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا مشترکہ ریکارڈ بابراعظم اور سعید انور کے پاس ہے، دوسرے نمبر پر محمد یوسف ہیں، جنہوں نے 15 سنچریاں بنائی تھیں، فخر زمان اور محمد حفیظ 11،11 سنچریوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں، اعجاز احمد اور انضمام الحق نے 10،10 سنچریاں بنائی تھیں۔

ون ڈے کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز انضمام الحق نے بنائے ہیں، دوسرے نمبر پر محمد یوسف، تیسرے نمبر پر سعید انور، چوتھے نمبر پر شاہد آفریدی اور پانچویں نمبر پر شعیب ملک ہیں۔

خیال رہے کہ پاکستان نے سری لنکا کو سیریز کے دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کرلی ہے۔

پاکستان نے پہلے ون ڈے میں سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رنز سے شکست دے دی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

35ویں نیشنل گیمز کی مشعل روشن، ملک گیر سفر کا آغاز

Express News

بھارتی کرکٹر نے خاتون کیخلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کرادیا

Express News

دوسرا ون ڈے: پاکستان نے سری لنکا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

سابق کپتان مصباح الحق کا سری لنکن کرکٹ ٹیم کیلئے بڑا بیان

Express News

ہاکی کے میدان سے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگئی

Express News

پی ایس ایل فرنچائزز کی ویلیوایشن مکمل، نئی فرنچائزز کے نام تجویز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو