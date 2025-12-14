بجلی کا تار کاٹنے پر ملزمان کا دکاندار پر تشدد، ویڈیو وائرل ہونے پر 3افراد گرفتار

ملزمان نے عتیق نامی نوجوان پر آہنی راڈ اور مکوں سے تشدد کیا، پولیس

ویب ڈیسک December 14, 2025
فوٹو: فائل

فورٹ عباس میں نوجوان پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تین ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔

پولیس ترجمان کے مطابق واقعہ تھانہ مروٹ کی حدود میں پیش آیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے عتیق نامی نوجوان پر آہنی راڈ اور مکوں سے تشدد کیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان متاثرہ نوجوان کی دکان کے میٹر سے بجلی استعمال کر رہے تھے، تاہم جب تار کاٹا گیا تو تنازع شدت اختیار کر گیا اور تشدد کا واقعہ پیش آیا۔

پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں تصور جاوید، مدثر جاوید اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے۔

واقعے کا ڈی پی او بہاولنگر کامران اصغر نے سختی سے نوٹس لیا اور ملزمان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی ہدایت کی۔

ڈی پی او بہاولنگر کامران اصغر نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی اور بالا دستی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس کے مطابق مزید تفتیش جاری ہے۔
