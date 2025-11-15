بھارت کے بھوجپوری سپر اسٹارز بھی انتخابی دنگل میں؛ کون جیتا کون ہارا ؟

بہار سے بھوجپوری فلم انڈسٹری کے کئی سپراسٹارز انتخابی معرکہ سر کر چکے ہیں

ویب ڈیسک November 15, 2025
بھارتی ریاست بہار کے الیکشن میں کئی سپر اسٹارز نے حصہ لیا

بھارتی ریاست بہار کے انتخابات اس لیے بھی عوام کی توجہ اور دلچسپی کا محور ہوتے ہیں کہ بھوجپوری فلم انڈسٹری کے متعدد سپر اسٹارز بھی میدان میں مقابلے کے لیے اترتے ہیں۔

ماضی میں بھوجپوری فلم انڈسٹری کے سپر اسٹار روی کشن، منوج تیواری اور نروواہ سمیت متعدد فنکار الیکشن جیت چکے ہیں۔

رواں برس 2025 کے الیکشن میں بھی سپر اسٹارز کھیساری لال یادیو اور رتیش پانڈے نے بھی اپنی اپنی قسمت آزمائی۔

کھیساری لال یادیو نے RJD کے ٹکٹ پر چھپرا کے حلقے سے انتخاب لڑا جب کہ رتیش پانڈے جن سوراج کے ٹکٹ پر کرگہار سے میدان میں اترے۔

دونوں اداکاروں کے جلسوں میں عوام کا جم غفیر امڈ آتا تھا اور ان کے مداح اپنے پسندیدہ اداکار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دور دور سے دوڑے چلے آتے تھے۔

تاہم جب انتخابی نتائج سامنے آئے تو یہ دونوں سپر اسٹارز الیکشن ہار گئے جب کہ سپر اسٹار پون سنگھ کی اہلیہ اپنے شوہر کے مکمل سپورٹ کے باجود کامیاب نہ ہوسکیں۔

بھوجپوری انڈسٹری کو مردوں کی انڈسٹری کہا جاتا ہے جہاں صرف ہیرو ہی پوری فلم میں حاوی ہوتا ہے اور مداحوں میں بھی ہیروز ہی مقبول ہیں۔

حالیہ الیکشن میں چند اداکاراؤں نے بھی حصہ لیا لیکن ان میں سے بھی کوئی ایک بھی کامیابی حاصل نہ کرسکیں۔

اس کے برعکس نووارد اور نوجوان گلاکارہ میتھالی ٹھاکر نے بی جے پی کے ٹکٹ اپنے حلقے سے کامیابی حاصل کرلی۔

میتھالی ٹھاکر نے نہ صرف انتخابی معرکہ سر کرلیا بلکہ وہ ریاستی اسمبلی میں اب تک کی سب سے کم عمر رکن بھی بن گئی ہیں۔

 

 
بھارت کے بھوجپوری سپر اسٹارز بھی انتخابی دنگل میں؛ کون جیتا کون ہارا ؟

