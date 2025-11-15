کراچی، شرجیل میمن کا خواتین کیلئے پنک بس سروس کا نیا روٹ فعال کرنے کا اعلان

کراچی:
سندھ کے سینئر وزیر، صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ اور ماس شرجیل انعام میمن نے کراچی کی خواتین کے لیے خوش خبری دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ شہر میں پنک بس سروس کا نیا روٹ 17 نومبر 2025 کو فعال ہوگا۔
سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بیان میں کہا کہ کراچی میں پنک بس سروس کا نیا روٹ عبداللہ چوک سے نمائش تک مقرر کیا گیا ہے اور ابتدا میں خواتین کے لیے تین مخصوص اوقات رکھے گئے ہیں، جن میں صبح 8 سے 9 بجے، دوپہر 1 سے 2 بجے اور شام 5 سے 7 بجے تک سفر کی سہولت دستیاب ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ یہ سروس مکمل طور پر خواتین کے لیے مختص ہے، جس میں آرام، تحفظ اور بہتر انتظامات کو ترجیح دی گئی ہے۔
صوبائی سینئر وزیر نے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں خواتین کو روزانہ سفر کے دوران متعدد مشکلات کا سامنا رہتا ہے اور یہ اقدام ان کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد دے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ کا مقصد ہے کہ خواتین اپنی تعلیم، ملازمت اور ذاتی امور اعتماد کے ساتھ انجام دے سکیں، بسوں میں سیکیورٹی، ٹریکنگ سسٹم اور تربیت یافتہ عملہ موجود ہوگا اور مستقبل میں اس سروس کو مزید علاقوں تک بڑھانے کا بھی ارادہ ہے۔
شرجیل انعام میمن نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ خواتین کے لیے زیادہ محفوظ شہری ماحول کی جانب ایک اہم قدم ہے اور حکومت سندھ آئندہ بھی ان کے لیے سہولیات بڑھانے کے لیے عملی اقدامات جاری رکھے گی۔