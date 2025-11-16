کولکتہ ٹیسٹ: بھارت 93 رنز پر ڈھیر، جنوبی افریقا کی تاریخی فتح ‏

سائمن ہارمر نے 4، کیشو مہاراج اور مارکو جینسن نے 2،2 جبکہ ایڈن مارکرام نے ایک وکٹ حاصل کی

اسپورٹس ڈیسک November 16, 2025
کولکتہ ٹیسٹ میں جنوبی افریقا نے بھارت کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دے دی۔

تفصیلات کے مطابق 124 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 93 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ کپتان شبمن گل اسپتال میں داخل ہونے کے باعث بیٹنگ کے لیے نہیں آسکے۔

واشنگٹن سندر 31 اور اکشر پٹیل 26، رویندرا جدیجا 18، دھروو جوریل 13، رشبھ پانت 2، کے ایل راہول اور کلدیپ یادیو ایک ایک جبکہ یشسوی جیسوال بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔

جنوبی افریقا کی جانب سے سائمن ہارمر نے 4، کیشو مہاراج اور مارکو جینسن نے 2، 2 جبکہ ایڈن مارکرام نے ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل جنوبی افریقی ٹیم نے تیسرے روز 93 رنز 7 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا آغاز کیا تو کپتان ٹمبا باووما کے ناقابل شکست 55 رنز کی بدولت ٹیم کا مجموعہ 153 رنز تک پہنچادیا۔

بھارت کی جانب سے رویندرا جدیجا نے 4، کلدیپ یادیو اور محمد سراج نے 2،2 جبکہ جسپریت بمراہ اور اکشر پٹیل نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

یاد رہے کہ جنوبی افریقا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 159 رنز بنائے تھے۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے اپنی پہلی اننگز میں 189 رنز بناکر 30 رنز کی برتری حاصل کی تھی۔

یہ جنوبی افریقا کی بھارت کے خلاف بھارت میں 15 سال بعد ٹیسٹ میچ میں فتح ہے۔
